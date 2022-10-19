РСЛ обжаловал решение о запрете на проведение шествия против демонтажа памятника в парке Победы

Русский Союз Латвии (РСЛ) подал кассационную жалобу на решение Административного районного суда, согласно которому была отклонена заявка РСЛ на проведение собрания против демонтажа памятника в парке Победы. Также суд признал законным запрет на проведение акции, наложенный исполнительным директором Риги 22 августа.

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В Верховном суде материалы этого дела получили 13 октября, однако решение о кассационном судопроизводстве пока не принято.

Напомним, что Русский Союз Латвии заявлял шествие против демонтажа памятника в Пардаугаве. Мероприятие было запланировано еще до того, как возле монумента начались подготовительные строительные работы.

Как уже сообщалось ранее, подготовительные работы по сносу памятника в парке Победы начались 22 августа, днем позже строители демонтировали скульптуры солдат, а затем и женскую фигуру. 25 августа в течение нескольких часов строительная фирма демонтировала 79-метровую стелу. Позже Рижская дума отрапортовала, что работы по сносу мемориального комплекса завершились раньше запланированного срока.

Согласно закону, памятник в Пардаугаве нужно было снести до 15 ноября. До 30 июня 2023 на территории, где находился мемориальный комплекс, необходимо завершить все строительные работы.