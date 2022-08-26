РСЛ опасается потерять часть избирателей, если выступит за одну из воюющих сторон

Русский союз Латвии (РСЛ) обеспокоен тем, что потеряет часть своих избирателей, если партия выступит за одну из сторон, вовлеченных в войну между Украиной и Россией, заявил политик РСЛ, депутат Рижской думы и кандидат в премьер-министры от партии Мирослав Митрофанов в интервью агентству LETA.

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РСЛ пока не выразил четкого осуждения действий России, но, по словам Митрофанова, партия уже в начале войны осудила ее, потребовав от политиков как в Украине, так и на Западе поиска путей, чтобы прекратить войну и остановить уничтожение людей.

Имеющиеся у партии данные социологических опросов показывают, что в начале войны 40% опрошенных русскоязычных признавали, что не поддерживают ни одну из сторон, участвующую в войне, но цифры со временем менялись, и поддержка Россия уменьшилась. Тем не менее доля людей, не поддерживающих ни одну из сторон, по-прежнему велика.

На вопрос, какую часть латвийской русской общины представляет партия, Митрофанов ответил, что это могут быть люди, которые критически относятся как к действиям России в Украине, так и к "многолетнему отношению западных стран к России, в результате которого началась война".

"Поддерживать Украину — не такой уж простой выбор. Если мы говорим о прекращении боевых действий и спасении людей от смерти, то, конечно, мы поддерживаем украинский народ. Однако требовать жертв от Украины и ее народа ради уничтожения России — это не только наивно, но и преступно", — сказал Митрофанов.

По его мнению, люди в Латвии не имеют морального права требовать "битвы до последнего украинца". Политик считает, что вопрос прекращения войны — это проблема не только украинского государства, но и всего мира, Запада, поэтому Запад должен найти способы заставить Россию вернуться к своим довоенным границам.

"Если бы мы сами воевали рядом с украинцами на фронте, рискуя жизнью, то имели бы моральное право ожидать, что Украина победит и уничтожит Россию. Но остальным, кто с расстояния смотрит войну как мыльную оперу, живет обычной жизнью, где есть праздники, отпуска, радости жизни, ждать украинской победы — аморально", — считает Митрофанов.

Он убежден, что правильным способом остановить войну было бы потребовать действий от мировых лидеров, обладающих информацией и влиянием, в первую очередь от США, у которых была вся информация о том, что война возможна. Митрофанов считает, что американцы могли остановить войну еще до ее начала, сказав России зимой, что берут на себя оборонительные функции, и не дав возможности вторгнуться в Украину.

Несмотря на убежденность в необходимости требовать действий от мировых лидеров, РСЛ не считает нужным обращаться к России от своего имени, поскольку партия, как утверждает Митрофанов, "не имеет ни малейшего влияния на российские власти" или лидеров, и обращаться к ним с какими-либо призывами было бы нелогично и неправильно, потому что результатом была бы не реакция России, а "очень острый конфликт в латвийской русской общине".

Выбрав одну из сторон, вовлеченных в войну, и выразив осуждение России, партия противопоставит одну часть своих избирателей другой, считает Митрофанов. Это также приведет к потере поддержки части избирателей..

"Это ситуация, когда одна часть поддерживает украинцев, другая — россиян, а большинство никого не поддерживает, поэтому мы не должны однозначно становиться на сторону одной из воюющих сторон, призывая что-то делать или не делать", — заявил политик..

На вопрос, не будет ли после бесчеловечных событий на Украине морально правильным смотреть на реальные события, а не на электорат, Митрофанов ответил, что потерять поддержку электората с относительно низким рейтингом означает отказаться от возможности быть избранными в Сейм, что является негативным последствием для партии.