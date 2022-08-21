РСЛ подаст в суд, если партии не разрешат протестовать против сноса памятника в Пардаугаве

Если Русскому союзу Латвии (РСЛ) запретят проводить акцию протеста против сноса памятника советским воинам в Пардаугаве в понедельник, 22 августа, то партия планирует обратиться в суд. Об этому агентству LETA сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов.

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Говоря о причинах, по которым акция протеста запланирована на 22 августа, Митрофанов сослался на интервью мэра Риги Мартиньша Стакса, в котором тот не дал четкого ответа по поводу сноса памятника 23 августа. Поэтому, согласно заявлению сопредседателя РСЛ, у партии есть основания полагать, что демонтаж памятника в Парке Победы может начаться 22 или 23 августа.

На вопрос, как Русский союз Латвии планирует действовать, если акцию протеста не разрешат, Митрофанов пояснил, что он будет ждать до последнего момента, то есть за шесть часов до начала акции. Если партия получит ответ, что ее действия не согласованы, то она подаст заявление в суд, отстаивая таким образом свое мнение.

Говоря о том, могут ли сторонники акции собраться в конце парка Победы, на площади за памятником, даже если акция не будет согласована, сопредседатель РСЛ подчеркнул, что закон есть закон. Если акцию не разрешат, то партия уведомит своих сторонников об этом.

Акция протеста РСЛ против сноса памятника в Пардаугаве запланирована на понедельник, 22 августа, начало - в 19:00. Мероприятие пройдет в конце Парка Победы, на площади за монументом. Цель митинга — "выразить протест против безнравственных действий властей, уничтожающих историческое наследие — памятники людям, уничтожившим нацизм и сохранившим жизнь народам Европы". По оценкам организаторов, в мероприятии примут участие 100 человек. Поданное заявление в настоящее время находится на рассмотрении органов государственной безопасности.

Митрофанов сообщает, что против сноса памятника в парке Победы собрано более 10 тысяч подписей. Подписи представлены в органы Евросоюза. РСЛ также обратился в Центральную избирательную комиссию с предложением провести референдум о дальнейшей судьбе памятника.

По оценке Службы государственной безопасности (СГБ), "при демонтаже памятника в Пардаугаве, нельзя исключать провокаций, в том числе попытки прокремлевских лиц остановить или отсрочить снос объекта". В СГБ постоянно следит за мероприятиями, связанными с предстоящим демонтажем памятника.

5 августа Комитет по финансам и административным вопросам Рижской думы поддержал решение о выделении средств на демонтаж памятника в Параудгаве. Застройщик демонтажа памятника был выбран в ходе закрытого опроса. Имя застройщика пока не разглашается, чтобы обеспечить не только безопасность процесса демонтажа памятника, но и избежать возможных провокационных рисков. В целом на снос памятника предполагается потратить около 2,1 млн евро.

На демонтаж памятника планируется направить 268 383 евро, полученные в ходе общественной кампании по сбору средств. Эти средства пойдут на уборку территории после демонтажа. Ожидается, что государство профинансирует до 50% всех затрат на демонтаж.

Учитывая время, отведенное на демонтаж памятника, застройщик не будет использовать традиционный метод сноса. Вполне вероятно, что памятник в парке Победы будет демонтирован путем его обрушения.