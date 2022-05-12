РСЛ призывает не собираться завтра на Ратушной площади – митинг не санкционирован
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Русский союз Латвии (LKS) просит жителей не собираться завтра, 13 мая, на Ратушной площади – Рижская дума не одобрила проведение митинга. Об этом агентству LETA сообщил сопредседатель фракции Мирослав Митрофанов.

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По его словам, LKS оспорит решение Рижской думы в суде и проведет митинг после разрешения суда. Сейчас в связи с запретом на проведение митинга партия распространяет в соцсетях призывы не собираться завтра на площади.

Митрофанов объяснил, что отказ в проведении митинга основан на секретном документе Службы госбезопасности, содержание которого не разглашается.

"Организаторам митинга сообщили, что ожидаются провокации, но не пояснили, что это за провокации и кто их планировал организовать", — добавил сопредседатель LKS.

Уже сообщалось, что Государственная служба безопасности дала Рижской думе отрицательное заключение по поводу митинга, запланированного LKS на Ратушной площади в пятницу.

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