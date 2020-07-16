РТУ готово продолжить удаленное обучение, но часть лабораторных работ будут проходить очно

В случае необходимости, Рижский технический университет (РТУ) готов продолжить удаленное обучение в новом семестре, сообщает LETA. Очно будут проходить отдельные лабораторные работы, сообщил агентству директор департамента международного сотрудничества и иностранных студентов РТУ Игорь Типанс.

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Типанс отметил, что на данный момент ситуация крайне неясная, поэтому университет в случае необходимости готов продолжить удаленное обучение, за исключением таких лабораторных работ, которые сложно сделать заочно.

Говоря об иностранных студентах, Типанс сообщил, что для студентов из некоторых третьих стран удаленное обучение недопустимо, так как если они не будут очно полное время учиться в Европе, их могут призвать в армию.

"Удаленное обучение — это не то, чего хотят иностранные студенты, они хотят насладиться европейским опытом. Если надо будет предлагать удаленное обучение, то число студентов из третьих стран может сократиться", — указал Типанс. В первую очередь это может коснуться инженерных наук, так как в этой сфере нужны консультации и прямое сотрудничество.

Представитель РТУ рассказал, что многие студенты третьих стран на время пандемии остались в Латвии и продолжают учиться. В этом году университет ждет большую группу студентов из Франции, поэтому внимательно следит за информацией о границах и показателях заболеваемости, чтобы студентам не пришлось уходить в самоизоляцию.