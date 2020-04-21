РТУ заложил капсулу времени в фундамент нового здания своего факультета

21 апреля Рижский технический университет (РТУ) заложил капсулу времени в фундаменте нового здания факультета информатики и информационных технологий, сообщили агентству LETA в университете.

Здание строится в студенческом кампусе РТУ на Кипсале. Как говорится в заявлении университета, это был долгожданный момент, потому что после строительства здания факультет информатики и информационных технологий наконец-то сможет присоединиться к шести инженерным факультетам РТУ, которые уже находятся на Кипсале.

В настоящее время учебные здания факультета расположены неподалеку от Кипсалы, на улицах Сетас и Даугавгривас, но впервые в истории факультета для него строится новое, особо подходящее для нужд студентов здание. В нем будут не только аудитории и лаборатории для работы студентов и исследователей, но и общий зал для лекций, конференций и других мероприятий, где сможет собираться большое число людей.

"У факультета будут современные, подходящие для его нужд помещения, и, что символично, новое здание, согласно плану, должно открыть свои двери в следующем году, когда наш факультет будет отмечать свое 60-летие", — сказал декан факультета Агрис Никитенко, подчеркнув, что факультет информатики и информационных технологий занимает ведущее место в Латвии в таких сферах, как искусственный интеллект, робототехника, машинное обучение, а также разработка программного обеспечения и технология проектирования.

В фундамент здания факультета была заложена капсула времени, в которой содержатся сообщения ректора РТУ и четырех деканов факультета — нынешнего и трех бывших — для будущих поколений, а также наиболее характерный для факультета предмет — робот в образе совы, символа мудрости.