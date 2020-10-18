Рубинс: Латвии нужен единый образ, иначе соседи оставят нас позади

В ближайшие пять-десять лет Латвии нужно сформировать единый и узнаваемый за рубежом образ страны. Несмотря на то, что у этой идеи будет много противников, важно понимать, что узнаваемый образ помогает экономике страны развиваться, заявил в интервью LVPortals директор рекламного агентства Nord DDB Riga Андрис Рубинс.

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Идеи Рубинса используются в том числе в подготовленном Министерством экономики информационном сообщении "О разработке единого образа государства". Этот документ правительство рассматривало в конце сентября.

"Всегда будут люди, которые скажут, что государству не нужен единый образ, что это пустая трата денег и все нужно делать по-старому. Но тогда мы откажемся от возможностей, которые сейчас используют Финляндия, Исландия, Дания, Эстония: экономика сильнее, когда у страны есть единый образ, единые темы, которые делают бренд сильнее", — отметил Рубинс.

По его словам, если не работать над созданием имиджа, то ничего плохого с Латвией не произойдет — за исключением того, что страна будет все больше отставать от соседей по региону. Эстония давно вкладывает много средств в формирование имиджа самого цифрового государства в мире, Литва тоже запланировала крупные инвестиции. "Литва уже утвердила единую государственную стратегию и разработала план коммуникации на три года. У Латвии это еще впереди. Если мы будем долго думать, нужно ли это нам вообще, или будем медленно двигаться вперед, проиграем в балтийской конкуренции еще больше", — заявил Рубинс

В Латвии координацию работы над образом страны доверили Латвийскому агентству инвестиций и развития. "Спустя многие годы есть прецедент, когда одна организация получила и необходимый мандат, и достаточные инвестиции, чтобы что-то сделать, — уверен Рубинс. — До сих пор были только разговоры о едином образе страны. Они ни к чему не вели".