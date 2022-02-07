Руководитель больницы: после пандемии отмена доплат медикам станет тяжелым вопросом

После пандемии отмена доплат, выделенных медикам во время борьбы с Covid-19, станет очень тяжелым вопросом, о котором сфера здравоохранения должна начинать думать уже сейчас. Об этом в интервью для агентства LETA заявил председатель правления клинической университетской больницы Паула Страдыня Риналдс Муциньш.

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По его словам, медицинские работники получают доплату в 100% два года, и уже считают ее базовой зарплатой. Отмена доплаты может привести к "моральному похмелью" и пройти очень тяжело, говорит Муциньш.

Выходом могла бы стать реформа зарплат в медицине, начатая, когда министром здравоохранения была Илзе Винкеле, но никаких последовательных дальнейших шагов в этом вопросе не происходит.

За два года больницы привлекли значительные инвестиции и внимание со стороны общества, ведь от больниц стала зависеть и экономическая жизнь страны. С другой стороны, больницы работали рывками — появлялись дополнительные отделения, а некоторые закрывались, в какой-то момент приходилось ограничивать работу, а затем — достигать максимально возможного числа пациентов, рассказывает руководитель больницы Страдыня.

По его мнению, больница смогла сохранить свою функцию помогать больным, быстро реагировать и гибко адаптироваться. Больница осознала свою роль и поменялась, при этом сохранив способность привлекать инвестиции для смены функций, говорит Муциньш.