Руководитель больницы: видны первые результаты вакцинации, медики стали меньше заражаться

"Уже видны первые результаты вакцинации, так как наблюдается небольшое снижение заболеваемости среди медицинского персонала", — заявил в передаче LTV "Утренняя панорама" председатель правления Клинической университетской больницы им. Страдиня Риналд Муциньш.

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Если месяц назад регулярно болели около 200 медработников, то сейчас болеют от 130 до 140 человек, уточнил он.

Однако одной из самых больших проблем по-прежнему остается нехватка персонала, поскольку больница приближается к границе, когда необходимо будет начать сортировку пациентов. "Ситуация достаточно критическая, мы каждый день пытаемся реорганизовать работу больницы, ищем персонал", — добавил Муциньш.

Прививки получили 1600 работников из 3000, две трети сейчас защищены — те, кто был вакцинирован, и те, кто недавно переболел. Муциньш продолжает призывать коллег пройти вакцинацию, но никого нельзя заставить сделать это, так как вакцинация добровольная.

Как сообщалось, 18 января вторую дозу вакцины против Covid-19 начали получать медики, получившие первую прививку в конце прошлого года.