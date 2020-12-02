Руководитель Даугавпилсской больницы: кислородная терапия помогает тяжелым больным с Covid-19
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Кислородная терапия дает положительный результат при лечении пациентов с Covid-19, заявил член правления Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов на пресс-конференции в среду.

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Он сообщил, что в настоящее время в медучреждении лечение проходят 65 инфицированных Covid-19 пациентов, 11 из них — в тяжелом состоянии, в том числе трое находятся в реанимации.

"Наблюдаются и положительные тенденции в лечении тяжелых, острых пациентов. В понедельник утром в тяжелом состоянии находились 24 человека, в настоящее время — 11. Все же кислородная терапия дает положительный результат, и большая часть тяжелых [больных] довольно быстро стабилизировались", — добавил врач.

Положительная динамика наблюдается и у тех пациентов, которые находятся в больнице длительное время — около месяца. По словам Семенова, это связано не с новым противовирусным препаратом "Ремдесивир", а с комплексным лечением — кислородной терапией, антибиотиками и другими препаратами.

В настоящее время больница не видит причин для сокращения объема плановых услуг. Семенов сообщил, что в среду утром региональные больницы связались с Минздравом, и государственные должностные лица услышали просьбу медицинских учреждений о возможности самостоятельно принимать решения о необходимости сокращения объема услуг.

Семенов подчеркнул, что в Даугавпилсской больнице, как и в Латвийском центре инфектологии, пациенты с Covid-19 проходят лечение в отдельном здании, не контактируя с другими больными. В настоящее время в больнице имеется 130 коек для инфицированных Covid-19 людей, в среднем в медучреждении находится около 70 таких пациентов. При необходимости количество коек может быть увеличено до 180.

В то же время глава больницы признал, что на предоставление услуг, в том числе неотложной помощи, наибольшее влияние оказывает заражение персонала Covid-19. В настоящее время не могут работать около 90 сотрудников, зараженных вирусом или являющихся контактными лицами заболевших.

"Очень существенный фактор — человеческие ресурсы. Остальные вещи решаемы", — добавил Семенов.

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LETA

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