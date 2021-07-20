Руководитель НСЭСМИ: нужно думать о местном контенте не только для русскоязычной аудитории

Обязанность государства — обращаться ко всем проживающим в Латвии национальным меньшинствам, поэтому нельзя говорить о создании местного контента только на русском языке, он должен создаваться и для других нацменьшинств, заявил агентству LЕТА руководитель Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) Ивар Аболиньш.

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В Латвии эксперты в течение многих лет говорят о том, что необходимы существенные вложения в создание привлекательного контента на русском языке, чтобы увеличить доверие русскоязычного населения латвийским СМИ и способствовать интеграции. Вновь этот вопрос обсуждался и на состоявшейся на прошлой неделе дискуссии "Латвийский медиаконтент на русском языке — Quo Vadis?".

В то же время Аболиньш отметил, что в Латвии живут люди разных национальностей — русские, украинцы, белорусы, поляки, евреи, литовцы, и русский язык — лишь один из языков нацменьшинств. "Государство обязано обращаться ко всем нацменьшинствам, а не выделять только одно", — сказал руководитель НСЭСМИ.

Он отметил, что в настоящее время происходит очень интенсивное развитие местного контента на языках нацменьшинств. Общественные СМИ создают мультимедийную платформу для нацменьшинств, которая станет центром развития контента на их языках.

Говоря о том, почему латвийским СМИ до сих пор не удалось завоевать доверие русскоязычных жителей и представителей других нацменьшинств, руководитель НСЭСМИ отметил, что это очень разные люди, а не однородная масса. Многие из них смотрят контент на латышском языке, но одновременно живут в информационном пространстве враждебного Латвии государства, поэтому на этот вопрос нет однозначного ответа, сказал Аболиньш.

Говоря о возможных решениях, как сделать местный контент привлекательным для нацменьшинств, руководитель НСЭСМИ отметил, что к этой аудитории нужно обращаться через государственные СМИ, и платформа для нацменьшинств начнет работу уже в сентябре.