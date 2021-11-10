Руководитель Восточной больницы: число пациентов с Covid-19 в больнице стабилизируется
Foto: LETA

Количество пациентов с Covid-19 в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) стабилизируется — их число по-прежнему растет, но медленнее, чем прежде, сказал в интервью Латвийскому радио руководитель стационара Имант Паэглитис.

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Ситуация в больнице остается напряженной, но персонал справляется. Паэглитис выразил надежду на то, что количество пациентов с Covid-19 в больнице в ближайшее время начнет снижаться и появится больше возможностей для оказания медицинской помощи и другим пациентам.

В то же время он прогнозирует, что после 15 ноября, когда закончатся локдаун и строгие ограничения, количество контактов между людьми вновь возрастет и сокращение количества больных Covid-19 будет менее ощутимым.

В настоящее время в RAKUS для пациентов с Covid-19 имеется 530 мест, но их количество при необходимости можно увеличить до 650-700.

На вопрос о том, когда больница сможет возобновить оказание плановых услуг, Паэглитис ответил, что, по прогнозам, по крайней мере до Рождества число пациентов с Covid-19 в RAKUS будет относительно большим, поэтому о возобновлении плановых услуг можно думать только после Нового года.

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LETA

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