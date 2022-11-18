Руководство Литвы желает процветания Латвии по случаю Дня независимости

Президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Ингрида Шимоните и председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен поздравили Латвию с Днем независимости, пожелали ей благополучия и процветания и призвали твердо придерживаться совместной поддержки Украины.

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"Я убежден, что мы и далее будем развивать тесные отношения Литвы и Латвии как на двухстороннем, так и на региональном уровне, вместе укреплять нашу общую безопасность и защищать демократию, международный порядок и свободу", - говорится в поздравлении президента Литвы.

Как отмечает президент, историческая борьба балтийских стран и их путь к независимости еще раз напоминают важность избранного направления, поэтому перед лицом войны России в Украине следует добиваться того, чтобы нарушения норм международного права и военные преступления не забывались, а ответственные лица привлекались к ответственности.

В поздравлении премьер-министра Ингирды Шимоните говорится, опыт и единство стран Балтии очень важны для создания мирной, процветающей, сильной Европы, не поддающейся шантажу агрессоров, а для достижения устойчивого мира на континенте важно оставаться едиными в поддержке Украины и ужесточении санкций против России и Белоруссии.

"День независимости Латвии - вдохновляющее напоминание многим народам мира о том, чего может добиться свободная и демократическая страна. Этот день особенный и для Литвы, потому что литовцы и латыши - братские народы, близкие друзья и союзники, чьи судьбы так тесно переплетены", - говорится в приветствии премьер-министра.

Спикер Сейма Чмилите-Нильсен отмечает в своем поздравлении, что 104 года назад, 18 ноября, Народный совет Латвии действовал решительно и мужественно, провозгласив независимость Латвии.

"Сегодня парламентская сплоченность и мужество необходимы не только для принятия важных решений, обеспечивающих благополучие населения страны, но и для того, чтобы протянуть руку помощи государствам, избравшим путь демократии", - отмечает глава парламента в поздравлении.