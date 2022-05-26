Руководство РД встретится с представителями фирм, готовых снести памятник в парке Победы
Foto: DELFI

В пятницу, 27 мая, руководство Рижской думы (РД) встретится с представителями предприятий, которые готовы участвовать в сносе памятника советским воинам в парке Победы, сообщили в думском управлении по коммуникации.

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С представителями предприятий встретятся вице-мэр Вилнис Кирсис и исполнительный директор города Янис Ланге, а также представители ответственных структур самоуправления.

После встречи представители руководства думы ответят на вопросы журналистов.

Как сообщалось, несколько компаний предложили Рижской думе бесплатную помощь в организации сноса памятника советским воинам в парке Победы. Самоуправление получило письма от ООО JaunRīga ECO и ООО Forma 2, которые предлагают бесплатно обеспечить строительный надзор за сносом памятника.

Также у мэра Риги Мартиньша Стакиса состоялась встреча с представителями архитектурного бюро Sarma&Norde arhitekti, которое предложило безвозмездно подготовить проект демонтажа памятника.

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