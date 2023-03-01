Рукс: абсолютное большинство полицейских лояльны государству
Foto: LETA

Абсолютное большинство сотрудников Государственной полиции лояльны государству, заявил руководитель Госполиции Арманд Рукс на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

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Комментируя прозвучавшие сомнения в лояльности полицейских, Рукс заявил, что "не так страшен черт, как его малюют". Полиция оценивает проявления в коллективе и продолжает меры внутреннего контроля.

"Не секрет, что в полиции, как и во всем обществе, работают люди славянского происхождения, у которых может быть семейная традиция, например, участвовать в праздновании 9 мая", — сказал Рукс, рассказав о некоем полицейском, который уволился по собственному желанию, назвав причиной этого "нацизм в высшем руководстве Госполиции".

По словам Рукса, в полиции "на пальцах одной руки" можно посчитать замечания и дисциплинарные взыскания в случаях, когда, например, в соцсетях с прежних времен оставались картинки с символикой 9 мая, люди когда-то возлагали цветы и др. "Раньше это было принято в части общества, в том числе и в службах", — сказал глава Госполиции.

"Я уверен, что у 99,99% персонала с этой точки зрения все в порядке", — сказал Рукс, добавив, что пока ни одного сотрудника не пришлось увольнять за поддержку агрессора.

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