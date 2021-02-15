Рукс: число покинувших ряды полиции сотрудников превысило число прибывших, 116 ушли из-за недостаточных соцгарантий

В Госполиции в прошлом году число покинувших службу по различным причинам сотрудников превысило число новоприбывших полицейских. Об этом, как сообщает LETA, рассказал начальник Государственной полиции Арманд Рукс на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

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Согласно итогам за 2020 год, в Госполиции было неукомплектовано 19,4 штатных мест.

Что касается нового поколения полицейских и желающих стать таковыми, то во время вступительных экзаменов главными причинами, по которым кандидатам было отказано, являлись неудовлетворительная физическая подготовка и проблемы со здоровьем.

Рукс отметил депутатам, что "все последние годы в этой сфере прошли под знаком минус". За год на службу был принят 271 человек, а ряды полиции покинули 364 должностных лица, причем 116 из них ушли из-за недостаточных социальных гарантий, подчеркнул глава Госполиции. Остальные вышли на пенсию по возрасту или оформили преждевременную пенсию из-за проблем со здоровьем.