Русское вещание LTV7 может уйти с телеэкранов в сентябре
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В сентябре может начать работу единая мультимедийная платформа LTV для нацменьшинств, сообщает LETA. Вместе с появлением платформы из телеэфира уйдет Русское вещание LTV7.

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Вместо передач на русском языке, в эфире LTV7 будет разнообразное содержание о стиле жизни, новости спорта, прямые эфиры спортивных событий и комедийные сериалы, рассказала на заседании комиссии Сейма по общественным тратам и ревизии директор отдела стратегического развития LTV Рита Рудуша.

Новая платформа будет ориентирована на экономически активную часть населения нацменьшинств в возрасте от 20 до 55 лет, которые одновременно являются активными пользователями соцсетей. Телевидение планирует достигнуть примерно 392 000 жителей при помощи новой платформы.

Изначально содержание платформы будет состоять из трех источников - материалы портала rus.LSM.lv, материалы “Русского вещания” и Латвийского радио 4. Платформа сохранит основу общественных СМИ - новости и аналитику, но там также будет доступны развлекательные материалы и в будущем могут транслироваться акустические концерты.

Решение перенести Русское вещание LTV7 на новую платформу Рудуша объяснила тем, что с каждым годом популярность обычного телевидения сокращается, в том числе популярность LTV7. В свою очередь, аудитория интернет-платформ растет.

Идею раскритиковала депутат от Согласия Регина Лочмеле, указав, что LTV планирует исключить русскоязычное содержание в момент, когда в Латвии заблокированы 16 российских телеканалов. По её мнению, снижение рейтингов - недостаточно обоснование для такого решения. Член Национального совета по электронным СМИ Янис Эглитис указал, что проблему обостряет тот факт, что нет службы новостей, создающей содержание именно для нацменьшинств. Он уверен, что политики должны найти финансирование на эти нужды.

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