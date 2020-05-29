Русское вещание LTV7 уйдет из телевизионного эфира

С 1 января 2021 года на телеканале LTV7 больше не будет передач на языке нацменьшинств, заявил в пятницу на дискуссии о будущем электронных СМИ председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш.

Он заявил, что общественные СМИ должны продолжать производство контента для нацменьшинств. Однако его следует перенести в интернет, на специальную платформу на базе LSM.lv. Телеканал LTV7 перейдет на вещание полностью на латышском языке.

Аболиньш пояснил, что телевизионные рейтинги канала "могли быть выше". По его словам, с учетом качества журналистики на LTV7, команда канала сможет добиться лучшего охвата свой аудитории на платформе LSM.lv.

Аболиньш отметил, что на решение повлияла смена привычек аудитории. Как сообщалось ранее, на создание новой мультимедийной платформы для нацменьшинств на русском языке на базе lsm.lv потребуется около 440 тысяч евро.