Ряд сайтов латвийских госучреждений подверглись кибератакам

Несколько сайтов латвийских государственных учреждений подверглись активным кибератакам, говорится в сообщении организации Cert.lv в социальной сети Twitter.

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Ответственность за кибератаки взяла на себя группа активистов, которые поддерживают Россию и агрессивную политику Кремля.

Vairākas Latvijas valsts iestāžu tīmekļa vietnes piedzīvoja aktīvus DDoS uzbrukumus. Atbildību uzņēmies kiberaktīvistu grupējums, kas atbalsta Krieviju un tās agresīvo politiku. Iedzīvotāji uzbrukumu ietekmi neizjuta. Vietņu DDoS aizsardzību nodrošina LVRTC uzturētais risinājums. — CERT (@certlv) April 26, 2022

В Cert.lv указали, что защиту пострадавших сайтов обеспечивает разработанное Латвийским государственным центром радио и телевидения решение. Жители не почувствовали влияния кибератак.

Cert.lv является структурным подразделением Института математики и информатики Латвийского университета. В его задачи входит поддержание единого представления деятельности в электронном информационном пространстве и оказание поддержки в предотвращении киберинцидентов.