Ряд сайтов латвийских госучреждений подверглись кибератакам
Foto: Pixabay

Несколько сайтов латвийских государственных учреждений подверглись активным кибератакам, говорится в сообщении организации Cert.lv в социальной сети Twitter.

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Ответственность за кибератаки взяла на себя группа активистов, которые поддерживают Россию и агрессивную политику Кремля.

В Cert.lv указали, что защиту пострадавших сайтов обеспечивает разработанное Латвийским государственным центром радио и телевидения решение. Жители не почувствовали влияния кибератак.

Cert.lv является структурным подразделением Института математики и информатики Латвийского университета. В его задачи входит поддержание единого представления деятельности в электронном информационном пространстве и оказание поддержки в предотвращении киберинцидентов.

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