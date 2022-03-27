С 1 апреля не нужны будут ковид-сертификаты для въезда в Латвию из стран Европы

Начиная с 1 апреля для того, чтобы въехать в Латвию из стран Европейского Союза, Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании, не нужны будут ковид-сертификаты и негативные тесты на Covid-19.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Так как сейчас путешествия не влияют на уровень заболеваемости, правила для въезда в Латвию также поменялись. Сертификат до сих пор остается требованием для въезда в Латвию из третьих стран. Подойдут также сертификаты или тесты с негативным результатом, выданные в США, Австралии, Новой Зеландии и Канаде.

Министерство здравоохранения продолжит наблюдать за опытом других стран, и как только в ЕС станут отменять требование сертификатов для въезда из третьих стран, в Латвии также примут это решение.

Жителей по-прежнему призывают проверять, какие правила эпидемиологической безопасности действуют в стране назначения или в местах транзита.