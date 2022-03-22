С 1 апреля в школах отменяется масочный режим, "ковидный" сертификат будет обязателен для ряда профессий

Кабинет министров во вторник утвердил регулирование мероприятий эпидемиологической безопасности, которое будет действовать с 1 апреля: отменяется еще ряд ограничений.

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Ношение масок

В учебных заведениях — в том числе, в школах — с 1 апреля маски не нужно будет носить ни учителям, ни ученикам.

Сохраняется обязательное требование носить маску в общественном транспорте (кроме такси и в целом коммерческих перевозок в легковых авто, когда в салоне находится немного людей). На авиаперевозки требование Латвии носить маски не распространяется — здесь правила устанавливает каждая компания.

Также маски по-прежнему придется носить в местах, где есть высокие риски заразиться — в лечебных учреждениях и учреждениях социального ухода. В этих случаях маски нужно носить и персоналу, и посетителям.

Правительство обещает, что, когда распространение Covid-19 станет еще ниже — например, в мае — может быть принято решение об отмене требования носить маски в общественном транспорте.

Требование обязательной вакцинации

После 1 апреля сохраняется требование обязательной вакцинации ко всем работникам сферы образования (учителям школ, воспитателям, преподавателям вузов, педагогам образования по интересам и так далее), а также работникам лечебных учреждений и мест заключения. После 1 сентября на занятых в этих сферах налагается обязанность сделать бустерную прививку.

Для остальных работодателей предусмотрена возможность устанавливать для работников как условие очной работы наличие сертификата о вакцинации (первичной или подтвержденной бустером) или перенесенном заболевании. Правила предусматривают критерии, исходя из которых работодатель вправе выдвигать к работникам подобные требования. Один из основных критериев — работа, связанная с риском для здоровья других людей.

Поездки за границу

Поскольку поездки не играют важной роли в распространении Covid-19, требование предъявлять сертификат о вакцинации, перенесенном заболевании или же тесте к прибывшим в Латвии из стран ЕС, Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании отменено. Требование сохраняется для прибывающих из третьих стран. Как только в ЕС в целом обозначится тенденция снять требование к прибывающим из третьих стран, этот опыт будет перенят и в Латвии.