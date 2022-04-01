С 1 апреля въезд в Юрмалу снова становится платным. Как это работает?

С 1 апреля за въезд в Юрмалу вновь придется платить. Такой режим будет в силе до окончания курортного сезона, то есть по 30 сентября. Самоуправление призывает покупать пропуск электронно – через приложения Mobilly, Europark или Citadele.

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Пропуск можно купить и в автомате, но он не принимает наличные деньги — оплатить проезд можно только бесконтактно — картой, телефоном или часами. За наличные купить пропуск можно в автоматах в городе — возле магазина Rimi в Лиелупе, у концертного зала "Дзинтари", на стоянке в Майори и возле станции в Дубулты.

Цена одноразового пропуска в Юрмалу в 2021 году по-прежнему составляет 2 евро. Талончик можно купить и после въезда в город, главное, чтобы он был куплен в тот же день до полуночи, то есть до 23:59. Приобретая пропуск, необходимо указать регистрационный номер транспортного средства.

Чтобы не забыть о талончике, можно подать заявку о напоминании. Для этого надо зайти на портал www.jurmala.lv в раздел Caurlaides. В заявке надо указать данные о транспортном средстве и э-почту, куда вам с 19:00 до 23:30 в день въезда в Юрмалу придет напоминание о том, что надо заплатить.

Существуют и многоразовые пропуски:

на неделю (7 дней);

на месяц (30 дней);

на три месяца (90 дней);

на сезон (с 1 апреля по 30 сентября).

Необходимо учитывать, что как однодневный, так и долгосрочный пропуск действительны только для конкретного транспортного средства, регистрационный номер которого надо указать при покупке пропуска.

Цена долгосрочного пропуска зависит от массы транспортного средства. Так, на неделю пропуск для машины до 3,5 т обойдется в 10 евро, то есть выгодно приобретать, если вы заезжаете в Юрмалу не менее 5 дней, на месяц — 31 евро (выгодно уже с 16-го дня), на три месяца — 55 евро, на сезон — 107 евро.

Для транспортных средств массой свыше 3,5 т на неделю пропуск стоит 12 евро, на месяц — 43 евро, на три месяца — 110 евро, на сезон — 213 евро.

В отдельных случаях длительный пропуск можно перерегистрировать на другое транспортное средство, в том числе бесплатно.

Приобрести многоразовый пропуск можно на сайте самоуправления, в центрах обслуживания клиентов, а также туристическом центре.



Штраф и система контроля

За оплатой въезда следят при помощи системы видеонаблюдения. Система анализирует информацию и определяет нарушителей.

За посещение Юрмалы без пропуска предусмотрен штраф в размере 50 евро.

Средства, собранные от уплаты пошлины, зачисляются в основной бюджет города и направляются на создание среды, благоприятной для развития туризма и курорта, охрану окружающей среды, охрану памятников культуры, а также на обеспечение общественного порядка и безопасности.

Кому не нужно платить за въезд в Юрмалу:

тем, кому въезд в Юрмалу предоставляется бесплатно или со скидкой (подробнее здесь);

тем, кто приобретает другие виды пропусков;

владельцам электромобилей;

Владельцам транспорта, приспособленного для инвалидов.

От уплаты пошлины также освобождены отдельные люди с инвалидностью. Но необходимо заранее зарегистрироваться на портале epakalpojumi.jurmala.lv, или, если въехав в Юрмалу, обратиться в Муниципальную полицию (пр. Дубулту, 2).