С 1 августа могут существенно смягчить правила дистанцирования в кинотеатрах и концертных залах

Во вторник, 28 июля, на рассмотрение Кабинета министров были поданы поправки к нормативным актам, согласно которым с 1 августа могут быть смягчены требования к соблюдению определенной дистанции между посетителями культурных мероприятий. Об этом сообщает LETA.

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Автором поправок является Министерство культуры, которое в ходе их разработки консультировалось с Минздравом. Предлагается не требовать соблюдения минимальной площади (4 кв. м.) на одного человека в ходе мероприятий в музеях, библиотеках, культурных центрах, выставочных залах, эстрадах открытого типа, в театрах, концертных залах, кинотеатрах и мероприятиях на свежем воздухе, в ходе которых посетители находятся в зафиксированных и персонализированных сиденьях.

Рядом могут располагаться не более двух лиц, не являющихся членами одного и того же домашнего хозяйства, и не более четверых проживающих вместе лиц.