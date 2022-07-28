С 1 августа работу начнет объединенный Рижский суд

С 1 августа 2022 года к cуду Видземского предместья Риги будут присоединены еще два - Пардаугавский суд Риги и Суд Латгальского предместья Риги. Новая структура будет называться Рижский суд (Rīgas pilsētas tiesa).

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Данные изменения являются продолжением судебной территориальной реформы, цель которой сделать работу судов более эффективной. Реформа подразумевает, что в рамках одного судебного округа будут объединены несколько территорий, юридически создав один, более крупный суд первой инстанции.

С 1 августа в юрисдикции нового Рижского суда будет вся административная территория города Рига. Рижский суд будет крупнейшим латвийским судом, в котором будут работать 122 судьи и 358 сотрудников.

Подавать документы жители и впредь смогут по всем нынешним адресам в Риге: цл. Абренес 8, ул. Езусбазницас 6, ул. Даугавгривас 58, ул. Маза Нометню 39, ул. Ломоносова 10, а также ул. Иерикю 5.

Плюсы создания объединенного Рижского суда - более равномерное распределение нагрузки и уменьшение сроков рассмотрения дел, более рациональное распределение ресурсов и повышение доступности судов.