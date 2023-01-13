С 1 февраля в Риге изменят названия нескольких остановок общественного транспорта
Foto: LETA

С 1 февраля в связи с изменением названий улиц, а также для улучшения ориентации пассажиров в городской среде в Риге будут переименованы несколько остановок общественного транспорта, сообщила представитель муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

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Все остановки под названием "Улица Академика Мстислава Келдыша" будут переименованы в "Улица братьев Каудзишу", остановки под названием "Аллея Валентина Пикуля" будут переименованы в "Аллея Бируты Баумане".

Также будут изменены названия остановок возле железнодорожной станции Иманта: остановки "Улица Ростокас" и "Улица Золитудес" будут переименованы в "Станция Иманта".

На 5-м трамвайном маршруте в направлении Милгрависа к названию остановки "Улица Аусекля" добавится "Музей анатомии", а 30-й автобусный маршрут "Привокзальная площадь-Даугавгрива" будет переименован в "Центральный вокзал-Даугавгрива".

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