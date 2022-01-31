С 1 февраля в страны ЕС можно будет въехать только с действующим ковид-сертификатом

Во вторник, 1 февраля, вступает в силу требование регламента Европейского союза (ЕС) о сроке годности ковид-сертификатов - въехать в страны ЕС, Европейской экономической зоны (EEA) (Исландия, Норвегия, Лихтенштейн) и Швейцарию можно будет только с действующим сертификатом, сообщили порталу Delfi в Национальной службе здравоохранения (NVD).

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Впредь для въезда в упомянутые государства понадобится сертификат со сроком годности в девять месяцев, независимо от названия полученной вакцины. Однако она должна быть одобрена ВОЗ или Европейским агентством лекарственных средств.

Требование о сроке действия в девять месяцев или 270 дней относится только ко въезду. В свою очередь, требования в отношении длительности действия ковид-сертификата и его использования внутри страны - для посещения мест общепита, магазинов, получения услуг - каждое государство определяет индивидуально.

Как пояснили в NVD, требования, установленные другими странами, не связаны с законодательством Латвийской Республики и сроками действия, установленными для сертификата о прививках.

В то же время следует учитывать, что срок действия сертификата для внутреннего пользования может быть меньше девятимесячного срока для въезда.

Поэтому перед поездкой в одно из государств ЕС, Исландию, Норвегию, Лихтенштейн или Швейцарию NVD призывает жителей выяснить следующую информацию о стране назначения:

требования, которые относятся к въезду в страну (наличие сертификата в электронном или бумажном формате, необходимость теста на коронавирус и т.д.);

требования относительно срока действия и внутреннего использования сертификата о вакцинации;

другие требования к прибытию и пребыванию туристов в стране в условиях пандемии Covid-19.



Жители могут выяснить вышеуказанную информацию, связавшись с Информационным пунктом в соответствующей стране. Номера телефонов и адреса электронной почты этих пунктов можно найти на сайте NVD www.vmnvd.gov.lv в разделе Saziņa ar Kontaktpunktu.

Информация о требованиях к прибытию и пребыванию в странах ЕС в условиях пандемии Covid-19 можно найти на сайте Европейской комиссии.