С 1 июля Адажи официально получит статус города

1 июля поселок Адажи официально получит статус города. По этому случаю 2 июля в Адажи намечены несколько мероприятий - будут работать несколько рынков, а также состоится концерт.

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2 июля, в субботу, с 10.00 в Адажи откроется рынок деликатесов и ремесленников, с 12.00 — рынок дизайна, сообщил агентству LETA старший специалист по связям с общественностью самоуправления Янис Парумс.

С 13.00 начнутся музыкальные и другие мероприятия — выступят танцевальные и певческие коллективы Адажи и Царникавы, вокальная студия "Kukaiņi". Помимо этого организованы выставки и презентации, для детей будут доступны аттракционы и творческие занятия, будет работать деловой квартал.

Параллельно с культурной программой в Адажи пройдут и спортивные мероприятия — турнир по баскетболу "3х3", соревнования по фристайлу на самокатном велотреке, показательные выступления и велоориентирование.

Кульминацией праздника станут выступления нескольких популярных в Латвии коллективов. Вечернюю программу праздника в Адажи в 19.00 откроет группа "Lādezers". В 20.00 состоится представление города Адажи, после чего выступят танцевальная хип-хоп группа "Twin H Crew" и участник Евровидения-2022 музыкальная группа Citi Zēni. Завершится концерт группа "Gain Fast". Мероприятие проведут Эгонс Рейтерс и Ингус Улманис.

Под Адажи располагаются полигон и база Национальных вооруженных сил Латвии и союзников по НАТО.