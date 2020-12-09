С 1 июля следующего года латвийцам могут разрешить оформлять OCTA на один месяц
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В среду, 9 декабря, Бюджетно-финансовая комиссия Сейма направила на рассмотрение парламентом в окончательном чтении, законопроект, согласно которому с 1 июля 2021 года обязательный полис гражданско-страховой ответственности OCTA для транспортного средства можно будет оформить и на один месяц, то есть 30-дневный период.

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На данный момент OCTA в Латвии можно оформить лишь на три, шесть, девять и двенадцать месяцев.

Помимо этого, новые поправки позволят одному из родителей ребенка с инвалидностью оформить OCTA со скидкой в 40%. Правило действует для одного транспортного средства полной массой до 3,5 тонн и распространяется также на опекунов или одно из лиц в приемной семье.

Чтобы поправки вступили в силу, их должен в третьем, окончательном чтении одобрить Сейм.

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