С 1 июля снизится госпошлина на регистрацию права собственности в Земельной книге
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С 1 июля в Латвии изменится размер госпошлины, уплачиваемой при регистрации в Земельной книге права собственности на квартиры. Соответствующие поправки утвердил Кабинет министров.

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Если раньше для физических лиц пошлина начислялась по ставке 2% от стоимости сделки (договор продажи или обмена), то теперь - 1,5%. Для юридических лиц выгода ещё существеннее - 2% вместо прежних 6%.

Председатель правления Альянса девелоперов недвижимости Мартиньш Ванагс указал, что это позволит жителям сэкономить при покупке недвижимости, а также сделает среду недвижимости в Латвии более конкурентоспособной и привлекательной. Он отметил, что до сих пор затраты при покупке недвижимости с Латвии могли существенно превышать затраты покупателей в Эстонии и Литве.

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