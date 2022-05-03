С 1 июля сотрудникам сферы образования больше не понадобятся ковид-сертификаты

С 1 июля будет отменено требование к сфере образования о необходимости ковид-сертификата для сотрудников. Такое решение сегодня, 3 мая, принял Кабинет министров и внес поправки в правила "Меры эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19".

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Это означает, что тем, кто работает в сфере образования, больше не понадобятся ковид-сертификаты для выполнения своих обязанностей.

Поправки также предусматривают, что лица, которые обучаются в общеобразовательных, специальных или профобразовательных учреждениях, с 1 июня смогут работать в сфере образования или предоставлять услуги по уходу за детьми во время летних каникул без сертификата о вакцинации или перенесенной болезни.

В настоящее время действуют требования, согласно которым педагоги, административные и другие работники отрасли образования, непосредственно контактирующие с детьми, должны иметь сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании. При этом работодатель вправе оценить риск заражения каждого работника и возможный риск для здоровья других людей и определить работы, для выполнения которых не требуется сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании.

Работникам, вступающим в контакт с обучаемыми по общеобразовательным программам, которые реализуются в форме дистанционного обучения, также требуется сертификат.

Как сообщалось ранее, более 1000 человек подписали открытое письмо Министерству образования и науки против требования о наличии сертификатов Covid-19 для работников сферы образования.

Среди подписавшихся более 200 педагогов и 40 руководителей образовательных учреждений. Подписавшие письмо считают, что Латвия должна последовать примеру Литвы и Эстонии и отменить "раскалывающие общество" ограничения.

Представители Латвийского профсоюза работников образования и науки, в свою очередь, запросили экспертное обоснование требований Covid-19 к работникам сферы образования в новом учебном году.

Организация подчеркнула, что "уже в течение месяца подчеркивает неспособность политиков аргументированно обосновать условия для очной работы в новом учебном году".