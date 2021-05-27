С 1 июня смогут возобновить работу иммунные к Covid-19 парикмахеры и многие другие

Правительство утвердило ряд послаблений для иммунных к Covid-19 людей, предложенный Министерством здравоохранения. Уже с 1 июня смогут возобновить работу иммунные парикмахеры, специалисты красоты, фотографы и другие лица, оказывающие услуги развлечений и отдыха.

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В одном помещении сможет находиться один клиент и один специалист. В случае бани, сауны и фотостудий - один специалист и одно домохозяйство. Клиенты не обязаны быть вакцинированы.

С 15 июня привитые от Covid-19 и переболевшие за последние полгода смогут участвовать в публичных мероприятиях, посещать кафе, кино, концерты, клубы и получать другие услуги без масок и без соблюдения дистанции. Кроме того, иммунные жители смогут посещать спортивные клубы.

Сертификат о наличии иммунитета будет доступен с 1 июня

Начиная с 1 июня на сайте www.Covid19sertifikats.lv можно будет запросить цифровой сертификат, подтверждающий наличие иммунитета к коронавирусу. С 15 июня эта система станет частью единого зеленого сертификата ЕС.

Сертификат будет доступен всем, кто за последние полгода переболел Covid-19 или завершил полный курс прививок, а также тем, кто получил первую дозу вакцины производителя AstraZeneca не менее 22 дней назад. Однако, чтобы не соблюдать самоизоляцию, человек должен получить обе дозы вакцины.

Документ в бумажном формате можно получить в медучреждениях, а также в государственных и муниципальных центрах обслуживания клиентов.

Правительство на заседании подчеркнуло, что эти послабления доступны исключительно иммунным к Covid-19 жителям. Смягчение ограничений для остальных жителей будет вводиться постепенно, по мере улучшения эпидемиологической ситуации, передает LETA. В свою очередь, вопрос о мероприятиях с участием детей правительство решило отложить на следующую неделю, так как у нескольких министров были возражения.