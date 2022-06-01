С 1 июня в Риге на 21,4% возрос общий тариф на водоснабжение и канализацию

С сегодняшнего дня общий тариф на водоснабжение и канализацию в Риге повысится на 21,4%, составив 1,93 евро за кубический метр вместо прежних 1,59 евро, это следует из решения Комиссии по регулированию общественных услуг.

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Тариф на услуги водоснабжения составит 1,02 евро за кубометр, что на 0,17 евро больше, чем раньше, а тариф на услуги канализации составит 0,91 евро за кубометр, что на 0,17 евро больше, чем раньше.

Тариф на услуги по очистке сточных вод составит 0,42 евро за кубометр, что на 0,09 евро больше, чем раньше.

Новые тарифы планируется применять в Риге, Балтэзерсе, Гаркалне, Берги, Макстениеки, Лангстини, Упесциемсе, Крусткалнсе, Валдлаучи, Дрейлини, Румбуле, Улброке и части Гаркалнской волости ("Алисес", "Ремберги 1", "Ремберги-2, "Селгас").

Предыдущие тарифы Rīgas ūdens были утверждены в 2018 году.

Регулятор ранее информировал, что изменение тарифов на услуги водоснабжения связано с увеличением затрат на электроэнергию, тепло, газ, а также других эксплуатационных расходов, увеличением амортизации основных средств и списанием нематериальных активов и уменьшением объемов услуг водоснабжения.

Комиссия по регулированию общественных услуг указывает, что наибольший рост затрат приходится на три статьи расходов — расходы на электроэнергию из-за значительного роста закупочных цен, расходы на персонал из-за увеличения как минимальной, так и средней заработной платы по стране с 2018 года, а также амортизация фиксированных активов за счет постоянных инвестиций в обновление и расширение инфраструктуры.

По информации Firmas.lv, оборот Rīgas ūdens в 2020 году составил 55 656 154 евро, прибыль — 8 097 791 евро. Финансовые данные за 2021 год пока не опубликованы.

Компания была зарегистрирована в 1991 году и имеет уставный капитал в размере 127,587 миллионов евро. Компания принадлежит Рижскому городскому самоуправлению.