С 1 марта постепенно ослабляются "ковидные" ограничения в сфере образования

Во вторник, 1 марта, в Латвии снимается режим чрезвычайной ситуации из-за Covid-19. Главные послабления в образовании — школьники и учителя могут не соблюдать домашний карантин, став контактными лицами инфицированных, сняты ограничения на посещения занятий образования по интересам. Тестирование на Covid-19в школах продолжится, маски носить большинству учащихся придется по-прежнему.

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Тестирование и маски

После отмены режима чрезвычайной ситуации из-за Covid-19, с 1 марта продолжится тестирование школьников (к детсадовцам это не относится) и работников учебных заведений согласно алгоритму Центра профилактики и контроля заболеваний. Сохраняются требования регулярно проветривать помещения и соблюдать требования эпидемиологической безопасности (использование средств дезинфекции, мытье рук и т.д).

В то же время снимается требование о непересечении классов, лимиты площади на одного ученика и численность групп школьников. Но все же учебные заведения будут призывать соблюдать дистанцию и избегать скопления людей.

Пока сохраняется и требование использовать в учебных заведениях не медицинские (тканевые) маски, которые ранее были закуплены для нужд школ. При этом установлено что с 1 марта 2022 года по 31 марта 2022 года руководитель образовательного учреждения во взаимодействии с советом образовательного учреждения, оценивая эпидемиологическую ситуацию, сможет принять мотивированное том, что самые младшие дети — учащие 1-3-х классов — могут не носить маски (это касается и занятий в сфере образования по интересам и программ образования профессионального направления).

Педагоги должны иметь "ковидные" сертификаты

До 31 марта 2022 года по-прежнему будет действовать требование о вакцинации работников сферы образования, поставщиков услуг в этой сфере, вступающих в контакт с учениками), педагогов частной практики и т.д. У всех этих категорий жителей должен быть сертификат, подтверждающий как минимум первичную вакцинацию (до бустерного укола) или же факт перенесенного заболевания Covid-19.

Учащиеся и работники учебных заведений могут в дальнейшем не соблюдать домашний карантин и продожать учиться и работать очно, если в образовательном учреждении проводится скрининг на Covid-19 (это не относится к детсадам), оперативно выявляющий случаи инфицирования. Это регулирование применяется до 31 марта.

В каких случаях нужно соблюдать карантин?

В случае, если у школьника или работника учебного заведения случай заражения Covid-19 зафиксирован в домашнем хозяйстве (в семье), то об этом нужно проинформировать учебное заведение. В таком случае руководство школы может принять решение о дополнительных мерах эпидемиологической безопасности — например, дополнительное тестирование, определение классов с повышенным риском заражения, наблюдение за состоянием здоровья и т.д).

В сфере дошкольного образования ребенок-контактное лицо может продолжать не соблюдать домашний карантин и посещать детский сад, если

если контакт с инфицированным лицом произошел вне домохозяйства. В случае, если в домохозйстве (семье) ребенка, посещающего детсад, произошел случай инфицирования Covid-19, то малышу соблюдать карантин придется. Домашний карантин в этом случае длится не менее 10 дней или же не ранее чем на 7-й день после начала карантина можно сделать лабораторный тест, и в случае если он покажет негативный результат, прервать карантин и начать посещать детсад. Строгость мер в отношении детсадовцев объясняется тем, что, во-первых, в дошкольных учреждениях не проводится рутинный скрининг как в школах, что позволяет быстро выявить случаи заболевания. Во-вторых, контакт в семьях — особенно, если речь идет о самых маленьких детях — слишком тесный, и избежать его невозможно.

Ограничения в сфере образования по интересам — сняты

Ограничения на участие в программах образования по интересам и профессионального образования — снимаются. Это делается, исходя из того, что все школьники регулярно тестируются на Covid-19 в учебных заведениях. Дети дошкольного образования, которые не проходят рутинную проверку на Covid-19, также могут посещать занятия по интересам и профессиональному обучению.