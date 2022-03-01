С 1 марта семейный консультативный телефон работает в обычном режиме
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В связи с отменой в Латвии ЧС семейный консультативный телефон больше не будет работать круглосуточно каждый день. С 1 марта звонки будут принимать, как и раньше - по вечерам, в ночные часы и по выходным.

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Как сообщили в Службе неотложной медицинской помощи, по номеру 66016001 можно будет звонить по рабочим дням с 17.00 до 8.00 часов, в свою очередь, в выходные дни телефон будет работать круглосуточно.

Медики по телефону дают советы в случае небольших травм, резкого ухудшения самочувствия или обострения хронических заболеваний, в том числе, если появилась лихорадка, понос, рвота, в случае болей, ушибов, растяжений и прочих травм.

При этом специалисты не выписывают лекарства, не открывают и не закрывают больничные, не пересматривают и не меняют выписанные семейным врачом препараты, не выписывают направления на анализы и обследования (в том числе на ковид-тесты), не оценивает поставленный ранее диагноз.

Если жалобы на здоровье серьезные, то специалист переадресует в скорую.

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