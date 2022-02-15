С 1 марта смягчаются "ковидные" ограничения: сертификат будет не нужен для магазинов, но понадобится для получения ряда услуг

Латвия с 1 марта выходит из режима чрезвычайной ситуации из-за Covid-19: правительство утвердило послабления ограничений. Все магазины будут открыты для всех жителей, вне зависимости от статуса вакцинации. Но требование предъявить сертификатах сохранится для клиентов кафе, салонов красоты, спортклубов, на всех мероприятиях, где в силу специфики нельзя носить маску. Требование иметь сертификат Covid-19 теперь выдвигается только к тем работникам, которые тесно работают с людьми или выполняют значимые для общества услуги. Детей повсюду будут пускать без сертификата.

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Магазины ждут всех жителей

Торговые центры и магазины площадью более 1500 квадратных метров с 1 марта будут доступны для всех (сейчас только для обладателей сертификатов). Чтобы все же снизить риски заражения Covid-19 установлено требование: на одного посетителя должны приходиться не менее 15 квадратных метров публично доступной площади торгового места. То есть, проверка сертификатов отменяется, но ограничивать число посетителей, одновременно находящимся в магазине, торговцам придется.

За предпринимателями, если они пожелают, остается право оказывать услуги в "зеленом режиме". Для всех жителей без исключения по-прежнему должны оказываться жизненно необходимые услуги (аптеки, почта, общественный транспорт, небольшие магазины продуктов питания или гигиенических товаров, финансовые услуги) — тут у предпринимателей выбора нет.

Куда пустят все же только с сертификатом

С 1 марта сертификат Covid-19 все же будет необходимо предъявлять для доступа на мероприятия повышенного эпидемиологического риска.Также сертификат будет нужен при получении услуг, не предполагающих ношение маски.

К мероприятиям повышенного риска относятся: развлекательные мероприятия, дискотеки, танцевальные клубы, игорные заведения и т.д.

Маски не получается носить на спортивных занятиях, в салонах красоты, в заведениях общепита (кафе и рестораны). Рискованными с точки зрения заражения считаются танцы, хоровое пение, репетиции любительских коллективов.

Вход на все перечисленные мероприятия с 1 марта — только с сертификатом.

Отдельно оговорено, что в холле Arena Riga будет разрешено проводить мероприятия с лимитом посещения в 500 человек. Также снят запрет на время оказание услуг торговли: можно будет работать и с 23.00 до 6.00.

Детям сертификат больше не нужен

В дальнейшем детям для получения услуг или участия в мероприятиях больше не нужно предъявлять сертификат. То есть, все предыдущие требования о наличии сертификата относятся к взрослым. Смягчение ограничений для детей связано с тем, что наблюдается тенденция снижения заболеваемости в этой возрастной группы.

Главной мерой эпидемиологической безопасности будет скрининг-тестирование в учебных заведениях, позволяющее выявлять случаи заболевания.

В определенных случаях и при определенных условиях детям разрешено не соблюдать домашний карантин. Ранее сообщалось, что карантин могут не соблюдать школьники, ставшие контактными лицами. Позже было уточнено, что карантин могут не соблюдать те дети и подростки, у которых контакт с больным произошел за пределам семьи. Если заболел родственник на территории совместного проживания — соблюдать карантин ребенку придется. Также, если в семье ребенка кто-то заболел Covid-19, то родителям следует сообщить об этом в учебное заведение.

Для детей и подростков старше 7 лет сохранено требование носить маски для лица. В образовательных учреждениях и общественном транспорте дети могут использовать тканевые гигиенические маски. При посещении публичных мероприятий и получении иных услуг дети старше 12 лет должны пользоваться медицинскими масками или респираторами — как и взрослые. Дети до 12 лет в таких случаях могут носить тканевые маски.

Рабочие места: что соблюдаем?

С 1 марта отменено требование, предусматривающее, что выполнять трудовые обязанности может только обладатель сертификата Covid-19. Однако с учетом все же высокой заболеваемости сохраняет условие — иметь сертификат — для тех работников, которые очно контактируют с людьми, что чревато заражениями.

Сертификат будут как минимум до 1 марта требовать у работников, которые обеспечивают важные для общества услуги, имеющие большое значение для общества и безопасности. Под эту категорию работников подпадают медики, работающие в тесном контакте с пациентами, сотрудники центров длительного социального ухода и работники тюрем.

Также Министерство здравоохранения считает, что сертификат должны иметь при себе те, кто работают с детьми — сотрудники образовательных учреждений. Здесь тяжелое течение заболевание педагогов не желательно еще и потому, что сказывается на непрерывности процесса обучения.

Работники, исполняющие свои обязанности в эпидемиологически безопасной среде (там, где требуется от клиентов сертификат) — оказанием оказанием развлекательных услуг, в том числе дискотек, ночных клубов, азартных игр, тотализаторов и аттракционов, аквапарков, а также оказанием оздоровительных и косметических услуг — должны будут иметь сертификат.

При этом работодателю дано право также самому определять те работы, которые должны проходить в эпидемиологической безопасной среде. То есть, работодатель вправе потребовать сертификат у сотрудника, обосновав это решение. В ведении работодателя остается и вопрос о тестировании сотрудников на Covid-19, если из-за трудовых условий они не могут соблюдать карантин. Тестирование может проводиться перед началом рабочего дня или смены, затраты в этом случае берет на себя работодатель.