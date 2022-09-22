С 1 октября экзамен по вождению в CSDD нельзя будет сдавать на русском языке

21 сентября политик "Национального объединения" Имантс Парадниекс написал у себя в Twitter, что правление CSDD принято историческое решение — с 1 октября все экзамены по вождению для подданных Латвии (граждан и неграждан) будут проходить только на государственном языке, и поблагодарил за отзывчивость и оперативность председателя правления CSDD Андриса Лукстиньша. Delfi выяснил, действительно ли экзамен по вождению больше нельзя будет сдавать на русском языке.

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В отделе квалификации CSDD порталу Delfi подтвердили, что с 1 октября экзамен по вождению действительно нельзя будет сдать на русском — только на государственном языке Латвии или на английском.

Чтобы сдавать на английском, нужно будет заранее предупредить об этом CSDD, поскольку надо будет подобрать инструктора, владеющего английским языком.

В CSDD также пояснили, что русский язык — не государственный язык, и сотрудники CSDD никогда не были обязаны использовать его во время экзамена — CSDD просто шел на встречу. Сейчас, в ходе глобальных событий, было принято такое решение.

Официальная информация о таком решении еще не опубликована, но она должна появиться в ближайшее время.