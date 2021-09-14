С 1 октября введут бесплатный общественный транспорт на 15 региональных маршрутах

С 1 октября на 15 региональных маршрутах введут бесплатный общественный транспорт, сообщила пресс-служба Автотранспортной дирекции. Транспорт будет бесплатным на 60 рейсах, для некоторых или для всех рейсов маршрута.

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Бесплатный транспорт появится в округах Алуксне, Руйены, Смилтене, Стренчи, Валки, Циблы, Лудзы, Дагды, Балви, Ругайи, Виляки, Екабпилса, Яунелгавы, Эргли и Салдуса.

Как поясняет Автотранспортная дирекция, есть несколько критериев, которые определяют введение бесплатного общественного транспорта: население местности составляет менее четырех человек на квадратный километр, доля государственных субсидий на содержание маршрута или рейса составляет не менее 85%, количество рейсов по маршруту — не больше шести в день, а выручка от продажи билетов не превышает 15%.

В остальном порядок не поменяется. Автобусы будут курсировать по расписанию, указанному на табличках возле остановок и на сайте, а пассажиры будут получать "нулевые" билеты, чтобы Автотранспортной дирекции была доступна статистика о востребованности каждого рейса. Размер дотаций от государства также особо не изменится, поскольку компенсировать придется всего лишь незначительную часть не полученных за билеты средств.

Маршруты, на которых будут предоставляться бесплатные пассажирские перевозки, планируется пересматривать раз в год.

Подробную информацию о том, какие рейсы по каждому маршруту будут бесплатными, можно найти здесь.