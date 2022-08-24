С 1 сентября четыре автобусных маршрута в Риге будут заменены троллейбусными, сообщила на пресс-конференции председатель правления столичного предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme Джинета Иннуса.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По 1-му автобусному маршруту "Центральный рынок — Бергюциемс" с сентября будет курсировать 31-й троллейбус, по 5-му автобусному маршруту "Центральный рынок — Межциемс" — 35-й троллейбус, по 14-му автобусному маршруту "Центральный рынок — Межциемс" — 34-й троллейбус, а также вновь введен 20-й троллейбус, который будет курсировать по маршруту "Латвийский университет — телецентр".

Как сообщил руководитель отдела сети маршрутов и перевозок Rīgas satiksme Рейнис Аузиньш, для пассажиров эти изменения не означают никаких неудобств. На эти маршруты выйдут короткие троллейбусы, которые имеют дизельные двигатели, поэтому интенсивность движения повысится.

Например, интервал движения по маршруту в Бергюциемс по будням сократится с 30 до 20 минут, по выходным — с 1 часа до 40 минут, а на маршруте в Межциемс интенсивность движения транспорта будет увеличена с 45-50 минут до 18-22 минут.

Как сообщила Иннуса, пассажиры, купившие месячные билеты на упомянутые автобусные маршруты, смогут их использовать и на новых троллейбусных маршрутах.

Руководитель компании отметила, что решение перейти с автобусов на троллейбусы принято для улучшения экологической ситуации в центре Риги, а также из-за нехватки водителей автобусов.

Rīgas satiksme — предприятие Рижского самоуправления. Согласно данным "Firmas.lv", в 2021 году его оборот составил 161,12 млн евро, прибыль — 3,05 млн евро.