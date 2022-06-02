С 1 сентября семь средних школ Риги превратятся в основные — девятилетки
Foto: F64

Со следующего учебного года семь Рижских средних школ будут реорганизованы в основные школы. То есть, в этих школах более не будет 10-12-х классов — учебные заведения станут девятилетками.

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Реорганизацию школ предусматривает проект решения, одобренный в четверг Комитетом образования, культуры и спорта Рижской думы.

Основными школами станут нынешние Ильгюциемская средняя школа, Даугавгривская средняя школы, 46-я, 63-я, 74-я и 85-я школы. Также будет преобразована Рижская 28-я средняя школа, которая получит новое название — Рижская Саркандаугавская средняя школа.

Окончательное решение о смене названий и уровня образования школ еще предстоит принять на заседании Рижской думы.

В феврале этого года Рижская дума уже поддержала ликвидация Рижской 65-й основной школы, Рижской 14-й средней школы и Рижской 18-й средней школы.

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