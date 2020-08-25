С 1 сентября в некоторых автобусах и троллейбусах вход снова будет только через одну дверь

Rīgas satiksme возвращает на 11 маршрутах вход только через переднюю дверь и выход через заднюю и среднюю, сообщает LETA. Кроме того, такая система будет действовать и на двух новых маршрутах.

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С 1 сентября в троллейбусы № 1 и 13 и автобусы № 10, 20, 28, 34, 35, 43, 47, 54 и 60 снова можно будет войти только через переднюю дверь. Кроме того, эта же система будет действовать на двух новых маршрутах — автобусах №57 и 59.

Билет в этих автобусах нужно будет регистрировать у водителя, который будет следить за тем, чтобы это делали все. Исключение будет оставлено только для детских и инвалидных колясок — с ними, как и раньше, можно будет войти в среднюю дверь.

Эти меры должны помочь уменьшить количество безбилетников, сделать более точным подсчет пассажиров и не пускать в транспорт людей в неприятно пахнущей одежде.