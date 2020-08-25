С 1 сентября в некоторых автобусах и троллейбусах вход снова будет только через одну дверь
Foto: LETA

Rīgas satiksme возвращает на 11 маршрутах вход только через переднюю дверь и выход через заднюю и среднюю, сообщает LETA. Кроме того, такая система будет действовать и на двух новых маршрутах.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

С 1 сентября в троллейбусы № 1 и 13 и автобусы № 10, 20, 28, 34, 35, 43, 47, 54 и 60 снова можно будет войти только через переднюю дверь. Кроме того, эта же система будет действовать на двух новых маршрутах — автобусах №57 и 59.

Билет в этих автобусах нужно будет регистрировать у водителя, который будет следить за тем, чтобы это делали все. Исключение будет оставлено только для детских и инвалидных колясок — с ними, как и раньше, можно будет войти в среднюю дверь.

Эти меры должны помочь уменьшить количество безбилетников, сделать более точным подсчет пассажиров и не пускать в транспорт людей в неприятно пахнущей одежде.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

12

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Rīgas satiksme
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?