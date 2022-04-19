С 1 сентября в Риге дорожает питание в школах и детсадах. Платить придется родителям

Уже с 1 сентября этого года в Риге родителям учащихся 5-12-х классов придется, возможно, доплачивать за обед в школе по 1 евро в день, за трехразовое питание ребенка в детсаду — по 2 евро в день. Бесплатно питаться в образовательных учреждениях продолжат младшие школьники (1-4-й классы), а также дети из малобеспеченных, нуждающихся и многодетных семей.

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Об этом в вторник на пресс-конференции заявил мэр столицы Мартиньш Стакис.

В целях обеспечения непрерывности услуг общественного питания в рижских учебных заведениях в условиях быстрого роста цен на продукты питания и других связанных с этим расходов, Рижское самоуправление повысит плату за питание в столичных учебных заведениях с 1,42 евро до 2 евро в день в школах, а также с 2,77 евро до 4 евро в сутки в учреждениях дошкольного образования. Об этом договорились фракции, входящие в состав правящей Рижской думы: объединение Par! и "Прогрессивные", Национальное объединение, Латвийское объединение регионов, "Новое Единство" и Latvijas attīstībai.

Бесплатные обеды сохранятся для учащихся 1-4-х классов, детей из малообеспеченных, нуждающихся и многодетных семей. Родителям учащихся 5-12-х классов придется вносить софинансирование в размере 50% от стоимости обеда — 1 евро в день. Трехразовое питание воспитанников детсадов будут солидарно оплачивать самоуправление и сами родители: каждый внесет свою долю — по 2 евро за завтрак, обед и полдник каждого ребенка.

Марис Крастиньш, директор Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы, пояснил, что сейчас из бюджета самоуправления на бесплатные обеды выделено 21,6 млн евро, в том числе 11,8 млн евро для учащихся 1-12 классов и 9,8 млн евро для воспитанников детских садов. На оплату труда работников кухни детсадов необходимо 3,9 млн евро. Государственное софинансирование школьного питания учащихся 1-4 классов в Риге составляет 3,5 миллиона евро. Крастиньш отметил, что для обеспечения бесплатным обедом всех детей в следующем году из городского бюджета потребуется 16,9 млн евро.

Ожидается, что изменения будут приняты на заседании Комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы, и они вступят в силу 1 сентября.

Предприятия, обеспечивающие питание в учебных заведениях, уже давно заявляли, что их возможности готовить обеды за установленные расценки уже исчерпаны.

Как уже сообщалось, Латвийское объединение общественного питания и Ассоциация предприятий общественного питания образовательных учреждений из-за удорожания продуктов питания и других затрат призвали выделить на школьное питание дополнительные средства.

Дотация на школьный обед составляет 1,42 евро, эта сумма не менялась с 2014 года. Сейчас 50% суммы субсидируется государством и 50% — самоуправлениями. По данным Центрального статистического управления, с 2014 года стоимость прямые расходы на питание увеличились более чем на 50%.