С 1 января 2023 года минимальная зарплата увеличится до 620 евро

В пятницу, 11 ноября, президент Латвии Эгилс Левитс объявил о поправках к Закону о труде. Они предусматривают, что в 2023 году минимальная зарплата в Латвии увеличится до 620 евро, а с 2024 года — до 700 евро.

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Сейчас минимальная месячная зарплата в Латвии составляет 500 евро.

В аннотации к поправкам говорится, что увеличение минимальной зарплаты способствует росту доходов домохозяйств и может мотивировать жителей участвовать на рынке труда, а также снизит уровень бедности работников, говорится в аннотации к законопроекту.

Также в аннотации отмечается, что за последние годы в стране вырос размер средней зарплаты: по данным Центрального управления статистикой, в 2021 году средняя месячная брутто-зарплата в Латвии составила 1277 евро — это на 11,8% или 135 евро больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что Латвийская конфедерация работодателей послала письмо президенту Эгилу Левитсу с просьбой не провозглашать законопроект.

Генеральный директор конфедерации Лига Менгельсоне указала, что при подготовке законопроекта не соблюдались принципы качественного законодательства, а также порядок пересмотра и установки минимальной заработной платы в латвийском регулировании.

Работодатели заявили, что считают законопроект предвыборной акцией, принятой наспех, без оценки рисков.

В то же время Объединение свободных профсоюзов Латвии отправило письмо президенту Эгилсу Левитсу и призвало не слушать работодателей и провозгласить поправки к Закону о труде, которые предусматривают увеличение минимальной зарплаты.