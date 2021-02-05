С 10 февраля в Латвию можно будет въехать только при наличии важной причины
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В период с 10 по 24 февраля будет запрещен въезд в Латвию по несущественным причинам из всех стран ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии и Великобритании. Такое решение в связи с распространением Covid-19 приняло в пятницу, 5 февраля, правительство Латвии.

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Поправки предусматривают, что въезд в Латвию будет разрешен только по неотложным и важным причинам, которыми считаются работа, учеба, воссоединение семьи, лечение, транзит или сопровождение несовершеннолетних, возвращение на постоянное место жительства или посещение похорон.

При этом уже введенные требования эпидемиологической безопасности не будут отменены или изменены, то есть въезжающие в Латвию все равно должны будут предъявить тест на Covid-19 и соблюдать самоизоляцию.

Поправки предусматривают также, что временно не будут осуществляться международные пассажирские перевозки через аэропорты, порты и на автобусах из Великобритании, Ирландии, Португалии и в эти страны, так как там высока распространенностью новых штаммов Covid-19.

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