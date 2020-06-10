С 10 июня увеличено допустимое количество людей на мероприятиях

Правительство постановило, что с сегодняшнего дня до конца июня на мероприятиях внутри помещений смогут собираться до 100 человек, а вне помещений — до 300 человек.

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Согласно разработанному Министерством здравоохранения проекту правил, организаторы мероприятий, планирующие вне помещений организовать мероприятие с участием до 300 человек, должны обеспечить не менее четырех квадратных метров пространства на человека.

С 1 июля по 31 июля во внутренних помещениях, общая площадь которых составляет менее 1000 квадратных метров, одновременно смогут находиться не более 100 человек. Однако в помещениях, площадь которых превышает 1000 квадратных метров, одновременно смогут находиться до 500 человек. В таком случае организаторы должны обеспечить, чтобы в помещении находилось не более 50% от общего возможного числа посетителей, которое допускает площадь и инфраструктура помещения. На одного человека должно приходиться не менее четырех квадратных метров пространства. Организаторы должны обеспечить публично доступную информацию о максимально допустимом количестве участников мероприятия.

С 1 по 31 июля вне помещений смогут собираться до 1000 человек, при этом на каждого человека должно приходиться не менее четырех квадратных метров пространства.

С 1 по 31 августа во внутренних помещениях, общая площадь которых составляет менее 1000 квадратных метров, одновременно смогут находиться не более 250 человек. В помещениях, площадь которых превышает 1000 квадратных метров, одновременно смогут находиться до 500 человек. Как и ранее, организаторы должны обеспечить, чтобы в помещении находилось не более 50% от общего возможного числа посетителей, которое допускает площадь и инфраструктура помещения. На одного человека должно приходиться не менее четырех квадратных метров пространства. Организаторы должны обеспечить публично доступную информацию о максимально допустимом количестве участников мероприятия.

С 1 по 31 августа вне помещений все так же смогут собираться до 1000 человек, при этом на каждого человека должно приходиться не менее четырех квадратных метров пространства.

Максимальное число участников мероприятия не включает в себя работников, напрямую связанных с проведением мероприятия.

Ограничения не будут распространятся на мероприятия, в которых посетители принимают участие, находясь в своих авто.