С 14 по 26 февраля Сейм будут подсвечивать в цветах украинского флага
Foto: Saeimas administrācija

Каждое утро и вечер с 14 по 26 февраля здание Сейма будет подсвечиваться синим и желтым, сообщает пресс-служба Сейма.

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Акция "Свет для Украины!" (Gaismu Ukrainai!) придуманы председателем Сейма Эдвардом Смилтенском ("Объединенный список"), послом Украины в Латвии Александром Мищенко и руководителем Ziedot.lv Рутой Димантой.

В 17:30 14 февраля торжественно поднимут флаг, после чего здание подсветят в первый раз.

"Российские атаки часто имеют своей целью гражданскую инфраструктуру, особенно электричество. Электроснабжение ограничено, поэтому один из способов, как поддержать украинцев в их борьбе — это пожертвовать источники энергии и света", — рассказал депутат.

Неделя поддержки Украины пройдет по всей Латвии с 14 по 24 февраля. Жителей призывают жертвовать источники света, аккумуляторы и переносные зарядные станции или жертвовать деньги на их закупку.

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