С 15 мая в общественном транспорте могут отменить ношение масок

Министерство сообщения разработало поправки к правилам об эпидемиологической безопасности, согласно которым с 15 мая планируется отменить обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте.
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Поправки были предложены ввиду отмены всех эпидемиологических мер предосторожности, снижающих риск распространения Covid-19 до низкого уровня, который может быть достигнут в мае.
У Министерства здравоохранения возражений по поводу отмены обязательного ношения масок в общественном транспорте нет.
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