С 19 ноября контактных лиц заболевших Covid-19 смогут определять работодатели

Выявление контактных лиц заболевших Covid-19 с сегодняшнего дня смогут проводить не только Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) и семейные врачи, но и работодатели или ответственный представитель коллектива, предусматривают поправки к правилам Кабинета министров "Меры эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19".

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Домашний карантин должно будет соблюдать каждое контактное лицо, независимо от того, предписано ли это ЦПКЗ, семейным врачом или ответственным лицом из рабочего коллектива.

Как указали в Минздраве, для более эффективной борьбы с Covid-19"необходимо как можно скорее выявлять лиц, которые находились в тесном контакте с инфицированным человеком. Сегодня, когда каждый день выявляется несколько сотен новых случаев Covid-19, из-за загруженности эпидемиологов ЦПКЗ не может оперативно идентифицировать всех контактных лиц, чтобы передать информацию их семейным врачам, поэтому систему идентификации контактных лиц нужно сделать более оперативной, по возможности отказавшись от участия ЦПКЗ в выявлении и информировании контактных лиц.

Впредь, если ЦПКЗ обнаружит, что инфицированный человек посетил коллектив — дошкольное учебное заведение, учебное заведение или рабочий коллектив, эпидемиолог проинформирует об этом руководство конкретного учреждения. После этого задача руководства учреждения будет заключаться в выявлении людей, которые были в тесном контакте с инфицированным человеком, по определенным критериям.

Контактными лицами будут считаться люди, которые в течение двух дней до лабораторного выявления вируса вступали с больным в контакт в течение не менее 15 минут и на расстоянии не более двух метров. Человек также будет идентифицирован как контактное лицо, если имел физический контакт, например, рукопожатие или объятия, с инфицированным человеком. Контактными лицами также будут считаться люди, которые находились более 15 минут с больным в закрытом помещении, например, в комнате ожидания или помещении для совещаний.

На основе этих критериев ответственное лицо составит список контактов инфицированного, который будет отправлен в ЦПКЗ. Ответственное лицо также проинформирует выявленных контактных лиц или их законных представителей о произошедшем контакте с инфицированным человеком, об обязанности соблюдать домашний карантин и связаться с семейным врачом.

В свою очередь ЦПКЗ, получив список контактных лиц, удостоверится, что он составлен в соответствии с критериями, и отправит его в Национальную службу здравоохранения (НСЗ). Затем НСЗ внесет эти данные в единую систему электронной информации, чтобы они также были доступны семейным врачам. На основании этой информации семейный врач сможет оформить для человека больничный в связи с назначенной самоизоляцией.