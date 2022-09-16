С 19 сентября в Риге появятся два новых автобусных маршрута

С понедельника, 19 сентября, по двум маршрутам экспресс-автобусов — 303 "Плявниеки — Югла" и 363 "Межциемс — Шампетерис" — будут курсировать автобусы Rīgas satiksme, для которых изменили нумерацию и сам маршрут.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Маршрут 33-го автобуса "Югла — Плявниеки"

Для сохранения доступности общественного транспорта на улице Лубанас, на участке между железной дорогой, ротационным кругом Славу и улицей Пиедруяс, где курсировал маршрут экспресс-автобуса 370, автобусный маршрут 33 будет продлен и cтанет проходить по улице А. Сахарова, улице Лубанас, Дарзциема, Резекнес, Ливану и снова Лубанас.

Таким образом, в направлении Плявниеки остановка "улица Пиедруяс" (на улице Резекнес) будет перенесена на улицу Ливану. От конечной точки на улице Лубанас автобус будет курсировать по улице Лубанас, улице Резекнес, улице Дарзциема, улице Лубанас, улице А. Сахарова и далее по маршруту.

Также название конечной остановки "улица Мурьяню" будет изменено на "улица Маркалнес", поэтому название этой остановки будет соответствовать названию трамвайной и троллейбусной остановок, расположенных на Бривибас гатве, что сделает территорию вокруг пересечения улиц Мурьяню, Маркалнес и Бривибас гатве единым пересадочным узлом.

Упомянутые изменения помогут предотвратить ситуацию, когда в направлении Плявниеки будет две одноименные остановки, расположенные на улице Мурьяню.

No 19. septembra 303. ekspresbusa vietā kursē 33. maršruta autobuss "Jugla — Pļavnieki". pic.twitter.com/x34zdSDsky — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) September 15, 2022

Маршрут 63-го автобуса "Межциемс — Шампетерис"

Чтобы сохранить сообщение с окрестностями больницы П.Страдиня как от Центрального вокзала, так и от больницы "Гайльэзерс" в Межциемсе, которое осуществлялось маршрутом экспресс-автобуса 371, в маршрут 63-го автобуса будут внесены изменения в районе Агенскалнса, а также незначительные изменения порядка улиц в районе Шампетериса.

Автобусный маршрут 63 в направлении Шампетериса будет следовать по маршруту до бульвара Узварас, далее по бульвару Узварас, улице О. Вациеша, улице Маза Нометню, улице Лиепаяс, улице Марупес, улице Нометню и далее по маршруту до улицы Я. Эндзелина, по ул. Я. Эндзелина, ул. Юркалнес, ул. Засулаука, ул. Шампетера до пересечения ул. Шампетера и ул. Ирлавас, где будет находиться конечная точка автобусного маршрута.

В направлении Межциемса автобус будет курсировать по улице Шампетера, улице Засулаука, улице Юркалнес, улице Я. Эндзелина, далее по маршруту до улице Нометню, затем по улице Нометню, улице Марупес, улице Лиепаяс, улице Маза Нометню, улице О. Вациеша, бульвару Узварас и далее по маршруту в Межциемс.