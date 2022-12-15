С 2023 года для всех потребителей увеличатся тарифы на услуги системы распределения природного газа

С 1 января будущего года вступят в силу новые тарифы на услуги системы распределения природного газа АО Gaso, фиксированная часть которых увеличится на 22% для всех групп потребителей, а увеличение переменной части будет зависеть от потребления природного газа. В четверг поданные предприятием тарифы Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) признала соответствующими методологии.

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Изменение тарифов на распределение обусловлено значительным увеличением цены природного газа и сокращением объема потребления. Тарифы будут действовать до 31 декабря 2023 года.

Фиксированная часть тарифов, или плата за подключение, увеличится на 22% для всех групп потребителей газа, в то время как увеличение переменной части тарифов будет разным для каждой группы в зависимости от изменений среднего потребления за три года. Это также коснется потребителей по сезонным тарифам, которые потребляют 85% природного газа в период с 1 мая по 30 ноября.

Влияние изменений тарифов Gaso на конечные счета связанных пользователей AО "Latvijas gāze", то есть домохозяйств, будет относительно небольшим.

Согласно опубликованным 9 декабря Latvijas gāze в официальном издании Latvijas Vēstnesis новым тарифам для населения на первое полугодие 2023 года, в которые уже включены новые тарифы "Gaso", ежемесячные платежи для домохозяйств, использующих природный газ для приготовления пищи, увеличатся на 1,53 евро или 14%, а для домохозяйств, использующих природный газ для отопления, — на 4,50 евро или 2%.

Изменения в тарифах на услуги распределения Gaso повлияют и на других пользователей природного газа, в том числе предприятия теплоснабжения, которые включат новые расходы в тарифы при следующем пересмотре.

Как сообщалось, пользователям, потребляющим до 2635 киловатт-часов (кВт/ч) природного газа в год, тариф "Gaso" планируется повысить на 27% — с 18,0761 евро за мегаватт-час (МВт/ч) без налога на добавленную стоимость (НДС) до 22,9503 евро за МВт/ч без учета НДС.

Для пользователей, потребляющих от 2635,1 до 263 450 кВт/ч природного газа в течение года, тариф повысится на 20% — до 8,9199 евро за МВт/ч; для пользователей, потребляющих от 263 450,1 до 1 327 788 кВт/ч, тариф планируется повысить на 17% — до 8,57 евро за МВт/ч; для пользователей, потребляющих от 1 327 788,1 до 13 277 880 кВт/ч, тариф увеличится на 18% — до 5,8542 евро за МВт/ч; для пользователей с потреблением газа от 13 277 880,1 до 132 778 800 кВт/ч тариф вырастет на 36% — до 3,9134 евро за МВт/ч; для пользователей, потребляющих от 132 778 800,1 до 210 760 000 кВт/ч, тариф будет поднят на 5% — до 1,4665 евро за МВт/ч; а для пользователей, потребляющих от 210 760 000,1 до 1 353 800 000 кВт/ч, тариф планируется повысить в 2,1 раза — до 1,9771 евро за МВт/ч.

Тариф для пользователей, потребляющих более 1 353 800 000 кВт/ч природного газа в год, планируется увеличить на 27% — до 0,4006 евро за МВт/ч без НДС.

Аналогичным образом будет увеличена переменная часть тарифа для пользователей с сезонным потреблением природного газа.

Для пользователей, выбравших специализированный тариф и потребляющих от 2635,1 до 263 450 кВт/ч природного газа в год, тариф планируется увеличить в три раза — с 11,2379 евро за МВт/ч до 34,0287 евро за МВт/ч; для пользователей, потребляющих от 263 450,1 до 1 327 788 кВтч, тариф вырастет на 53% — до 15,9742 евро за МВт/ч; для пользователей, потребляющих от 1 327 788,1 до 13 277 880 кВт/ч, тариф увеличится на 6% — до 7,0386 евро за МВт/ч; для пользователей, потребляющих от 13 277 880,1 до 132 778 800 кВт/ч, тариф планируется поднять на 22% — до 5,4977 евро за МВт/ч; для пользователей, потребляющих от 132 778 800,1 до 210 760 000 кВт/ч, планируется повышение тарифа на 22% — до 3,7378 евро за МВт/ч; для пользователей, потребляющих от 210 760 000,1 до 1 353 800 000 кВт/ч, тариф вырастет на 22% — до 2,4579 евро за МВт/ч; для пользователей, потребляющих более 1 353 800 000 кВт/ч природного газа в год, тариф планируется увеличить на 22% — до 1,1781 евро за МВт/ч без НДС.

Специализированный тариф могут выбрать пользователи, потребление природного газа которых с мая по ноябрь составляет более 85% от годового потребления объекта. К пользователям с сезонным потреблением природного газа не применяется фиксированная часть тарифа.

При этом фиксированная часть тарифа для всех групп пользователей увеличится на 22%.

В том числе для пользователей с разрешенной нагрузкой до 6 кубометров в час фиксированная часть тарифа увеличится с 32,4 евро до 39,63 евро в год без НДС, или с 2,7 евро до 3,3 евро в месяц без НДС. Для пользователей с разрешенной нагрузкой от 6,1 до 10 кубометров в час фиксированная часть тарифа увеличится с 89,16 до 109,05 евро в год, для пользователей с разрешенной нагрузкой от 10,1 до 16 кубометров в час — с 142,44 до 174,21 евро в год, для пользователей с разрешенной нагрузкой от 16,1 до 25 кубометров в час — с 217,32 до 265,79 евро в год, для пользователей с разрешенной нагрузкой от 25,1 до 40 кубометров/час — с 322,8 до 394,8 евро в год, для пользователей с разрешенной нагрузкой от 40,1 до 65 кубометром/час — с 534,36 до 653,54 евро в год без НДС. В свою очередь для пользователей с разрешенной нагрузкой выше 65 кубометров в час фиксированная часть тарифа увеличится с 7,05 до 8,62 евро за кубометр в час за год.