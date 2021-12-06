С 2023 года минимальная зарплата в Латвии должна повыситься на 150 евро, решает Евросоюз
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В понедельник, 6 декабря, Совет Евросоюза по вопросам занятости, социальной политики, здравоохранения и защиты прав потребителей одобрил соглашение по директиве об адекватной минимальной зарплате в ЕС.

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"Это историческое решение, которое подтверждает готовность стран-членов Евросоюза решать проблемы бедности среди работающих и обеспечить адекватным доходом тех, кто получает минимальную зарплату", — заявил министр благосостояния Латвии Гатис Эглитис.

Согласно механизму, предложенному в директиве, уже в 2023 году минимальная зарплата в Латвии должна достигать 600 или 650 евро вместо 500 евро.

Странам-участницам Евросоюза еще предстоит провести переговоры с социальными партнерами — работодателями и профсоюзами. Для того, чтобы директива была принята, необходимо, ее должен подтвердить Европарламент.

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